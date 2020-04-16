Анна Нетребко показала, как выглядела почти 30 лет назад: «Позор юности и модная катастрофа»

Анна Нетребко опубликовала в социальной сети архивное видео, в котором показала, как выглядела почти 30 лет назад — в 1991 году, пишет Passion.ru.

«Позор юности и модная катастрофа 1991. Любезный пастушок. С Еленой Жидковой мы поем вместе и по сей день», — подписала знаменитость видео.

«Анна, вы чудо!», «Прекрасна! Шикарна во всем!», «Вы очень милая на этом видео. Как и сейчас, так и тогда вы великолепны», «А мне нравится. Вы тут молоденькая», «О каком позоре речь? Это наша гордость!», «На вас хоть картофельный мешок надень, вы украсите его своей красотой! И хоть «в лесу родилась елочка» будете петь — это будет волшебно!», «Красавицы», — написали в комментариях.