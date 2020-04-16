Дефиле 71-летней Аллы Пугачевой в платье-халате с разрезом и на каблуках восхитило ее друзей и поклонников

В среду, 15 апреля, Алла Пугачева отпраздновала день рождения в кругу самых близких людей. Домашнее видео из блога ее супруга Максима Галкина, в котором Примадонна дефилирует в летящем платье-халате с разрезом и на каблуках, восхитило подписчиков.

«Красотка наша!» — восхитилась Марина Юдашкина.

«Чудесная! Легкая! Статная! Любим!!!» — вторит ей Эвелина Бледанс.

«Фигура!!!» — выдохнула Олеся Судзиловская.

«Красивая, мудрая, неповторимая, Алла Борисовна, с днем рождения», — поздравила Яна Рудковская.

Филипп Киркоров, вероятно, не смог найти слов и выразил эмоции смайликами в виде огня.

«Спасибо всем и друзьям, и коллегам, и всем подписчикам за добрые слова и пожелания Алле в комментариях», — поблагодарил всех супруг звезды.