Почему авиабилеты могут подорожать вдвое: чего ждать путешественникам

Авиаперевозчикам, скорее всего, не разрешат полностью заполнять самолеты, поскольку пассажирам еще какое-то время придется соблюдать принципы социального дистанцирования. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Эксперты утверждают: чтобы сохранить необходимую дистанцию во время полета, часть кресел в авиалайнерах должны оставаться пустыми. Перевозчики в таком случае смогут продать только половину билетов на рейс. Это может увеличить затраты компаний до 100% (по сравнению с периодом до вспышки коронавируса). Вышеупомянутая мера в конечном итоге ударит по кошельку пассажиров: стоимость авиабилетов может вырасти в два раза.

Сейчас путешественникам доступны дешевые тарифы на будущие рейсы, но пока цены рассчитываются по "старому принципу" – с учетом всех существующих в самолете мест, которые можно заполнить. После снятия всех ограничений, скорее всего, авиакомпании столкнутся с сумасшедшим спросом, а пассажиры – с ростом цен.

Как отмечают эксперты, максимальных цен стоит ждать в последние месяцы года, поскольку авиакомпании в этот период будут всеми силами стремиться сохранить прибыль по году. Вместе с тем, пока европейские власти призывают отложить бронирование летнего отдыха, несмотря на выгодные предложения по билетам.