Чт, 16.04.2020
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Эвелин Ильвес почти осталась без средств к существованию: придется отказаться от квартиры и машины
Кризис не щадит иникого!

Roheliste esinumber Euroopa Par­lamendi valimistel on Evelin Ilves.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Несколько лет, некогда первая леди страны, Эвелин Ильвес занималась предпринимательством, но в своем блоге Toidutare женщина пишет, что из-за коронакризиса ей придется сильно перестроить свою жизнь. 

На двери ресторана ROOG Эвелин Ильвес уже с марта висит табличка: «Временно закрыт», женщина сама тоже не скрывает, что всё очень плохо. 

«Нет смысла прятать голову в песок: уже с 1 марта ресторан на нуле, точно такая же картина и с моим вторым источником дохода - организацией обучений и конференций», - признается Эвелин Ильвес и добавляет, что в ближайшее время ей придется отказаться от квартиры в Старом городе и от автомобиля. 

Единственным источником дохода для Эвелин сейчас остается оклад молодого врача. «Здесь, все-таки, не 0. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, а на безлюдье Фома дворянин...» - говорит Ильвес, передают Uudised.tv3.ee.

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