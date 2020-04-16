Эвелин Ильвес почти осталась без средств к существованию: придется отказаться от квартиры и машины

На двери ресторана ROOG Эвелин Ильвес уже с марта висит табличка: «Временно закрыт», женщина сама тоже не скрывает, что всё очень плохо.

«Нет смысла прятать голову в песок: уже с 1 марта ресторан на нуле, точно такая же картина и с моим вторым источником дохода - организацией обучений и конференций», - признается Эвелин Ильвес и добавляет, что в ближайшее время ей придется отказаться от квартиры в Старом городе и от автомобиля.