Загадка дня от эстонской полиции: а вы сможете по фотографии раскрыть это преступление?

Руководитель Центрального криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поделился в Twitter снимком. Бросил вызов всем, кто хотел бы стать следователем. Им пришлось на снимке для разгадки этого дела найти реального преступника.

Теперь и у вас есть возможность проверить себя и внимательность. Вам удалось найти человека в белых кроссовках? Фото-загадка не из легких, но уже некоторые смогли найти то, что от них требуется. Смотрите!