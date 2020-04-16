Загадка дня от эстонской полиции: а вы сможете по фотографии раскрыть это преступление?

Полиции пришлось столкнуться с непростой задачей и раскрыть это преступление, а вы бы справились? Есть ли в вас задатки криминилиста?
Руководитель Центрального криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поделился в Twitter снимком. Бросил вызов всем, кто хотел бы стать следователем. Им пришлось на снимке для разгадки этого дела найти реального преступника.
Тамбре дал всем лишь одну подсказку: на ногах у преступника белые кроссовки.
Теперь и у вас есть возможность проверить себя и внимательность. Вам удалось найти человека в белых кроссовках? Фото-загадка не из легких, но уже некоторые смогли найти то, что от них требуется. Смотрите!
Täna pakun teile uue väljakutse. Ühe kuriteo lahendamiseks tuli meil leida fotolt valgete tossudega kurjategija. Kui sinus on uurija teravat pilku, siis leiad sinagi. 😀#püsikodus pic.twitter.com/d6LOidzbHj— Urmet Tambre (@UrmetTambre) April 14, 2020