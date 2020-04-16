Чт, 16.04.2020
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Загадка дня от эстонской полиции: а вы сможете по фотографии раскрыть это преступление?

На первый взгляд на данном снимке вообще не видно ни одного человека, но он там есть

ФОТО: Urmet Tambre Twitteri konto/PPA

Полиции пришлось столкнуться с непростой задачей и раскрыть это преступление, а вы бы справились? Есть ли в вас задатки криминилиста? 

Руководитель Центрального криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поделился в Twitter снимком. Бросил вызов всем, кто хотел бы стать следователем. Им пришлось на снимке для разгадки этого дела найти реального преступника. 

Тамбре дал всем лишь одну подсказку: на ногах у преступника белые кроссовки. 

Теперь и у вас есть возможность проверить себя и внимательность. Вам удалось найти человека в белых кроссовках? Фото-загадка не из легких, но уже некоторые смогли найти то, что от них требуется. Смотрите! 

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