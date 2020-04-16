В Сети жестко раскритиковали интимные фото русской невесты Томми Кэша

Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук опубликовала серию пикантных снимков на своей странице в Instagram. На фотографиях певица позирует в нижнем белье бежевого цвета, пишет Пятый канал.
Пышные формы звезды на фото так и просятся наружу. Вот только не всем пользователям Сети откровенная фотосессия артистки пришлась по душе.
Подписчики Кати Кищук жестко раскритиковали ее новую публикацию. Пользователи сети высказались сразу о нескольких недостатках откровенных снимков. Кому-то не понравилось нижнее белье артистки, кто-то обвинил ее в злоупотреблении ретушью, а кто-то и вовсе посоветовал сбросить лишний вес.
У бабули белье одолжила?
Какой убогий фотошоп!
Такие огромные ноги!
Похудей! Не придется поднимать руки наверх, чтобы складок не было,
— написали фолловеры.
Однако не все юзеры были настроены столь негативно. Многим фанатам Кати Кищук ее «горячая» фотосессия пришлась по вкусу. Они с удовольствием осыпали кумира комплиментами, восторгаясь ее аппетитными формами.
Как можно быть настолько шикарной?!
— восхищенно поинтересовался один из поклонников.