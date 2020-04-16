Президент Керсти Кальюлайд рассказала, как долго не видела свою мать и кто сейчас о ней заботится

Больше всего портал Limon.ee заинтересовал вопрос о матери главы республики, ведь о ней и личной жизни президента мы знаем меньше всего. Мать президента зовут Линду и родилась она в 1941 году, женщина сейчас тоже входит в группу риска. По профессии она врач и работала в области эпидемиологии. Когда Керсти Кальюлайд в последний раз видела свою мать?

«Больше, чем месяц назад. Мы созваниваемся. У нас есть свой внутренний распорядок: брат, мой муж или старший сын отвозят ей пакет с продуктами и оставляют у входной двери. Почему они, а не я? Я чаще встречаюсь и общаюсь с другими людьми. Моя мать не одинокая, мы созваниваемся, она также ходит гулять. А в Эстонии есть очень много одиноких пенсионеров и я рада, что местные самоуправления освободили их от необходимости самим ходить в магазин или аптеку. Я скажу лишь одно: мы можем лишь посоветовать пожилым людям остаться дома, но в конечно итоге это их выбор», - сказала Керсти Кальюлайд.