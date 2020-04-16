Нюша призналась, почему на самом деле решила помириться с Егором Кридом

Певица Нюша сделала откровенное признание после примирения с рэпером Егором Кридом и выхода их совместной песни.
Воссоединение Егора Крида и Нюши стало настоящей неожиданностью для всех их поклонников: ведь на протяжении многих лет после расставания экс-возлюбленные не поддерживали связь. А не так давно артисты представили первую совместную песню и даже поделились провокационными фотографиями. Решение помириться с одной стороны обрадовало поклонников, с другой — озадачило. Некоторые не понимают, почему Егор и Нюша внезапно возобновили общение.
Пролить свет на ситуацию решила сама певица. Так, по словам Нюши, держать обиды просто глупо.
Обида всегда разрушает тебя изнутри, выжигает, снижает самооценку. Она заставляет смотреть на себя глазами обидчика, принять вину на себя. Кажется, что весь мир несправедлив. У обиды горькое послевкусие: все валится из рук, отношения не складываются. Помни, мир всегда отвечает взаимностью. Всегда есть время для прощения,
— говорит артистка.