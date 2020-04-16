Нюша призналась, почему на самом деле решила помириться с Егором Кридом

Воссоединение Егора Крида и Нюши стало настоящей неожиданностью для всех их поклонников: ведь на протяжении многих лет после расставания экс-возлюбленные не поддерживали связь. А не так давно артисты представили первую совместную песню и даже поделились провокационными фотографиями. Решение помириться с одной стороны обрадовало поклонников, с другой — озадачило. Некоторые не понимают, почему Егор и Нюша внезапно возобновили общение.