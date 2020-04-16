Том Хэнкс вместе с женой сдали кровь для разработки вакцины от коронавируса

Антитела в составе их крови после перенесённого заболевания, возможно, помогут в лабораторных исследованиях.

О решении стать донорами ранее рассказала Рита Уилсон в интервью CBS This Morning. Она также описала течение болезни, отметив, что чувствовала большую усталость, а также на какое-то время перестала ощущать запахи и вкусы. При этом у Хэнкса температура была ниже, чем у супруги, и в целом он перенёс болезнь легче.