Том Хэнкс вместе с женой сдали кровь для разработки вакцины от коронавируса

Американский актёр Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон выступили в качестве доноров для разработки вакцины от коронавируса, сдав свою кровь. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Independent.
Антитела в составе их крови после перенесённого заболевания, возможно, помогут в лабораторных исследованиях.
О решении стать донорами ранее рассказала Рита Уилсон в интервью CBS This Morning. Она также описала течение болезни, отметив, что чувствовала большую усталость, а также на какое-то время перестала ощущать запахи и вкусы. При этом у Хэнкса температура была ниже, чем у супруги, и в целом он перенёс болезнь легче.
О диагнозе Хэнкса и его жены стало известно в десятых числах марта. В соцсетях развернулась фанатская кампания в поддержку немолодого актёра, однако спустя сутки он сам выступил с обращением к поклонникам, в котором рассказал о состоянии своего здоровья. Супруги проходили лечение в Австралии, и уже через несколько дней их выписали из больницы.