ВИДЕО ⟩ Любимая Катюшечка Мартина Репинского запела, находясь в изоляции

Недавно о коронавирусе пела эстонская ясновидящая Илона Калдре, блогеры «Банда Стар» сняли музыкальное видео. Бывшая «Мисс бикини Нарва-Йыэсуу» Екатерина Васильева, с которой депутат Рийгикогу Мартин Репинский начал встречаться еще до развода с Сирет Котка, решила также продемонстрировать свой талант.

Илона Калдре разместила сегодня на своей странице в Facebook видеоклип Екатерины. Стоит отметить, что адаптированный перевод этой чудесной песни Брендона Стоуна с русского на эстонский сделал сам Мартин Репинский, которому, несмотря на чрезвычайное положение, удается найти время для творчества. Идейный вдохновитель - Илона Калдре, видео снимал ее муж Дмитрий.