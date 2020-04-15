Давид Манукян: «Секс с Ольгой Бузовой бесценный»

34-летняя Ольга Бузова долго скрывала отношения с блогером Давой. Влюбленных то и дело видели вместе, но они заявляли, что их связывает исключительно дружба. Когда же роман стал очевидным для поклонников, телеведущая начала все чаще публиковать фотографии с бойфрендом. Сейчас в отношениях звезд царит идиллия. По крайней мере, так они заявляют.

В одном из недавних интервью Дава признался, что особенно ценит прямолинейность и честность Ольги. «Она никогда не врет. Всегда все говорит в лоб и не скрывает», — подчеркнул блогер.

Что касается интима, а это немаловажная для обоих часть отношений, то Дава подчеркнул: Ольга в постели неподржаема. Блогер признается, что певица дарит ему лучший секс.

Секс с Олей бесценный. Это прям 10 из 10. Она очень темпераментная, страстная. Это лучший секс в моей жизни, а мне есть с чем сравнивать. Последний секс у нас был сегодня с утра,

— рассказал Дава.

Манукяну не слишком нравится откровенничать о личной жизни, поскольку интимные подробности, по его мнению, должны оставаться между партнерами. И все же он заявил, что считает неприемлемыми измены. Именно поэтому в его сердце и постели сейчас есть место только для одной женщины.

Давид и Ольга не только живут, но и работают вместе: записывают видеоблоги и песни. Благодаря отношениям с Бузовой Дава стал еще более популярным, но останавливаться на достигнутом не планирует. У парня очень большие планы на будущее, и осуществлять их он собирается без помощи знаменитой избранницы.

«Я хочу развиваться в музыке, планирую запустить свой лейбл, чтобы помогать талантливым ребятам развиваться и становиться лучше. Мы над лейблом уже работаем: собрали заявки с тех, кто хочет сотрудничать. Отобрали нескольких очень талантливых ребят. Все будет», — подчеркнул блогер.