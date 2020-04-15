12 звуков, которые издает ваш котик, и что они означают

Однако когда они встречают человека, собаку или другую опасность, то начинают рычать, выть и издавать множество иных звуков, незнакомых домашним котам. Важной особенностью одичавших кошек является отсутствие мяуканья в ответ на действия человека. А ведь именно такое поведение характерно для домашних пушистиков. Получается, что «мяу» используется кошками только для общения с человеком. Но этот звук очень многогранен, имеет десятки оттенков, тональностей и манер исполнения, так что хозяевам кошек приходится быть очень внимательными, чтобы понять, чего хочет их питомец.

AdMe.ru решил упростить нам задачу общения с кошками и составил своеобразный словарь кошачье-русского языка.

Короткое высокое «мяу»

Эксперт по домашним животным и дрессировщик Сьюзен Рубин считает, что такой простой и довольно приятный звук означает «привет». Это обычное всем хорошо знакомое «мяу».

Еще таким образом питомец может приглашать вас поиграть. В общем, это довольно приятный спокойный звук, который направлен на расслабленное дружелюбное общение.

Несколько коротких «мяу»

Иногда кошка может выдать несколько коротких «мяу» подряд — она поздоровалась с вами и теперь хочет, чтобы вы знали, как сильно она рада вновь видеть вас дома.

Протяжное «мяу»

Затяжной звук, нечто среднее между «мяу» и криком, — это способ, которым кошка хочет привлечь к себе внимание. Он может означать «накорми меня!» или «выпусти меня!». А иногда даже и «погладь меня!» или «возьми меня на ручки!». В общем, это неплохой способ потребовать желаемого любой ценой, ведь мало кому из хозяев приятно слушать этот надоедливый звук. Особенно котики любят прибегать к этому способу ночью или рано утром. Они знают: скорее всего, вы выполните то, что от вас нужно шерстяному хитрюге.

Плачущее высокое «мяу»

Такое «мяу» звучит длиннее предыдущего и исполняется обычно в высоком тоне. Это тревожный звук: кошка расстроена или болеет. Таким «мяу» пользуются котята, когда им страшно без мамы или они попали в беду: они зовут кошку, чтобы та их спасла. А еще котики, которых схватили и несут мыть.

Обратитесь к ветеринару, если ваш питомец продолжает так мяукать без видимой причины.

Короткое низкое «мяу»

Не только вы можете ругать своего питомца за проделки. Он тоже считает себя вправе сделать вам выговор. Для этого он использует именно этот звук, произнесенный обычно низким тоном и несколько агрессивный. Услышали нечто подобное? Знайте: вас ругают за то, что вы сделали или, наоборот, не сделали. Ваш котик очень разочарован вами или обижен.

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