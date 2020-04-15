Анастасия Волочкова рассказала о самом главном достижении в своей жизни и показала архивное фото

Много лет назад Анастасия Волочкова была успешной балериной, а вот сейчас ее часто критикуют за эпатажные и порой пошлые выходки.
Но даже сегодня у нее есть поводы собой гордиться. Одним из своих самых главных достижений Волочкова считает создание сольных балетных программ. Она первая в мире придумала данное направление и воплотила в жизнь. В своем блоге Анастасия опубликовала снимок, на котором она запечатлена после своего первого сольного концерта. Она позирует с огромным букетом цветов и плюшевым медведем. К мягким игрушкам у балерины особая любовь, пишет 7d.org.ua.
А это я после первого в моей жизни (да и вообще, в истории балетного искусства) моего СОЛЬНОГО КОНЦЕРТА.😊 1999 год.. Он прошёл в Театре на Таганке в Москве.. Столько воспоминаний!🙈🙏 И ведь я стала первой балериной, которая придумала и воплотила в жизнь создание в балетном мире сольных концертных программ.💃😊💪 Очень этим горжусь и дорожу. Как же это было не просто!🙈 Вообще все, что впервые, всегда волнительно!🙏 Мы с мамой тогда снимали однокомнатную квартиру на Ул. Полянка, где и была сделана эта фотография.. Моя любовь урюк цветам и мягким игрушкам, кажется, врожденная..🌺😂🐣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #премьера