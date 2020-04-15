Анастасия Волочкова рассказала о самом главном достижении в своей жизни и показала архивное фото

Но даже сегодня у нее есть поводы собой гордиться. Одним из своих самых главных достижений Волочкова считает создание сольных балетных программ. Она первая в мире придумала данное направление и воплотила в жизнь. В своем блоге Анастасия опубликовала снимок, на котором она запечатлена после своего первого сольного концерта. Она позирует с огромным букетом цветов и плюшевым медведем. К мягким игрушкам у балерины особая любовь, пишет 7d.org.ua.