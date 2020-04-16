Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника

Великий или же Чистый четверг не имеет фиксированной даты и традиционно отмечается за три дня до Пасхи. Поскольку Воскресение Христово в 2020 году отмечается 19 апреля, то Чистый четверг приходится на 16-е число.

Чистый четверг: традиции дня

Этот день обладает большой магической силой. В Чистый четверг чистоте отводиться главное место. Причем чистота должна осуществляться не только физически – уборка дома, купание, но и духовно – необходимо избавиться от плохих мыслей.

Утром Чистого четверга принято умыться с серебра, то есть с серебряной монетки или ложки. Считается, что таким способом человек одаривает себя не только крепким здоровьем, но и красотой.

В Чистый четверг важно устроить генеральную уборку в доме. Необходимо вынести весь мусор, избавиться от хлама, перемыть всю посуду, перестирать белье.

Что нельзя делать в Чистый четверг, так это оставлять на Страстную пятницу не вымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье.

Также в Чистый четверг принято купаться до восхода солнца – именно в ранее время вода в водоемах и даже в водопроводе насыщается благодатной силой. Считается, что этот обычай помогает оставаться счастливым и успешным на целый год. Перед омовением нужно помолиться, произнести слова благодарности за то, что имеете сейчас.

Еще одно важное занятие, что нужно делать на Чистый четверг – это печь куличи и паски. После уборки хозяйки ставят тесто, чтобы оно поднималось. А ближе к вечеру, прочитав все необходимые молитвы в Чистый четверг, приступают к праздничной выпечке.