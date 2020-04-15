Заболевшие выздоровели, зараженных нет: как на крупнейшем в мире острове победили коронавирус

Единственная в мире страна, которая полностью избавилась от коронавируса – Гренландия. Об этом сообщил на пресс-конференции главный врач страны Хенрик Л. Хансен. С 4 апреля в Гренландии не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19, сообщает Сегодня со ссылкой на highnorthnews.com.
Население Гренландии составляет около 58 тысяч человек. Первый заболевший был зарегистрирован 16 марта. С тех пор было проведено 900 тестов. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 человек. На сегодняшний день все они выздоровели.
Таким образом, на сегодня, Гренландия является единственной страной в мире, которая победила коронавирус без единой смерти.
А тем временем в Чили разгорается настоящий скандал по поводу официальной статистики заболевших и выздоровевших. Министр здравоохранения страны, Хайме Маньялича, заявил, что всех умерших от COVID-19 можно считать выздоровевшими, так как они больше не заразны, сообщает newsweek.com.
Согласно официальной статистики, на сегодня, 15 марта, в Чили зафиксировано 7917 случаев заражения, 92 человека умерло, 2646 выздоровело.