Заболевшие выздоровели, зараженных нет: как на крупнейшем в мире острове победили коронавирус

Население Гренландии составляет около 58 тысяч человек. Первый заболевший был зарегистрирован 16 марта. С тех пор было проведено 900 тестов. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 человек. На сегодняшний день все они выздоровели.

Таким образом, на сегодня, Гренландия является единственной страной в мире, которая победила коронавирус без единой смерти.

А тем временем в Чили разгорается настоящий скандал по поводу официальной статистики заболевших и выздоровевших. Министр здравоохранения страны, Хайме Маньялича, заявил, что всех умерших от COVID-19 можно считать выздоровевшими, так как они больше не заразны, сообщает newsweek.com.