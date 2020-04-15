Это самое милое видео! Коронавирус сделал из собаки доставщика вина

Хозяйка принимает заказ дистанционно, кладет бутылки вина в специальные карманы жилета, выводит собаку на улицу и она уже добегает до клиента, который берет вино и уходит.

Радостная клиентка поделилась своими эмоциями: «Я большой любитель животных, особенно собак. И как увидела впервые статью о том, как можно получить вино, тут же пришла сюда. Да и вино у меня дома кончилось. Благодаря собаке у магазина появилось множество новых клиентов и их доход из-за кризиса еще не упал.