Ср, 15.04.2020
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Это самое милое видео! Коронавирус сделал из собаки доставщика вина

11-летняя Сауда еще каких-то несколько недель назад была обычной собакой, домашним любимцем. Она проводила много времени со своей хозяйкой в винном магазине. Во время коронакризиса Сауда стала жизненно важным работником. 

Хозяйка принимает заказ дистанционно, кладет бутылки вина в специальные карманы жилета, выводит собаку на улицу и она уже добегает до клиента, который берет вино и уходит. 

Радостная клиентка поделилась своими эмоциями: «Я большой любитель животных, особенно собак. И как увидела впервые статью о том, как можно получить вино, тут же пришла сюда. Да и вино у меня дома кончилось. Благодаря собаке у магазина появилось множество новых клиентов и их доход из-за кризиса еще не упал. 

Смотрите видео!

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