💥 ⟩ Самая знаменитая фитнесс-мама опубликовала фото топлесс

Австралийская фитнесс-звезда Тэмми Хемброу (25 ) позирует на свежем снимке топлесс.
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Личный тренер Тэмми Хемброу стала известной в Instagram несколько лет назад, когда стала снимать свое тело во время и после беременности, чтобы вдохновить других женщин добиться телосложения, которое они хотят после родов.
Она был помолвлена с частным тренером Рисом Хокинсом, но они расстались в 2018 году. У них родилось двое детей: дочь Саския и сын Вольф.
На сегодняшний день у него более 11 миллионов поклонников в Instagram.