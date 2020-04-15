💥 ⟩ Самая знаменитая фитнесс-мама опубликовала фото топлесс

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Личный тренер Тэмми Хемброу стала известной в Instagram несколько лет назад, когда стала снимать свое тело во время и после беременности, чтобы вдохновить других женщин добиться телосложения, которое они хотят после родов.

Она был помолвлена с частным тренером Рисом Хокинсом, но они расстались в 2018 году. У них родилось двое детей: дочь Саския и сын Вольф.