Ср, 15.04.2020
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💥 ⟩ Самая знаменитая фитнесс-мама опубликовала фото топлесс

Тэмми Хемброу.

ФОТО: Faye Sadou/ADM/Capital Pictures/FS/ADM/Capital Pictures

Австралийская фитнесс-звезда Тэмми Хемброу (25 ) позирует на свежем снимке топлесс.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

Личный тренер Тэмми Хемброу стала известной в Instagram несколько лет назад, когда стала снимать свое тело во время и после беременности, чтобы вдохновить других женщин добиться телосложения, которое они хотят после родов.

Она был помолвлена с частным тренером Рисом Хокинсом, но они расстались в 2018 году. У них родилось двое детей: дочь Саския и сын Вольф.

На сегодняшний день у него более 11 миллионов поклонников в Instagram.

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