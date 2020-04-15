Работник скорой из Таллинна: «Последний раз я ночевал дома четыре недели назад»

Сегодня (в пятницу, 10 марта — прим.ред.) — стукнуло ровно четыре недели, то есть четыре недели прошло с того дня, когда я в последний раз держал на руках своего ребенка и ночевал дома. Оскомину набил скорее не коронавирус, а люди, которые не понимают простых правил. Оставайся дома, если ты болен или чувствуешь себя плохо. Если тебе нужно выйти, надень маску. Не кичись тем, что ты — советский человек и никакие китайские мелочи тебя не возьмут. Если ты не соблюдаешь правила, оранжевые человечки придут за тобой. NB! Если ты остаешься дома, то и мы скоро сможем вернуться домой!