Удивительно, но именно по этой причине звезда американского стендапа изменила имя ребенка
Оказывается, сына 38-летней Эми Шумер теперь зовут не Джин Эттелл Фишер. Во время записи подкаста «3 Girls, 1 Keith» американская стендап-комедиантка сообщила, что вместе с мужем Крисом Фишером решила официально поменять второе имя сына, которому в мае исполнится ровно год. Причиной стало созвучие имени Gene Attell (Джин Эттелл) слову genital (в переводе «генитальный») — такое сходство в словах нашли Эми и Крис.
Ребята, вы знаете, что мы официально поменяли имя нашего сына Джина? Теперь его зовут Джин Дэвид Фишер. Прежде его вторым именем было Эттелл, но мы поняли, что случайно назвали сына генитальным,
— сказала Эми Шумер своим собеседникам в студии.
Австралийская актриса Клаудия О'Доэрти, тоже принимавшая участие в записи подкаста, отметила, что слух ее мамы тоже резануло сочетание имен Джин Эттелл.
Ранее сообщалось, что Эми и Крис назвали первенца в честь своего друга, 55-летнего комика Дэйва Эттелла, снявшегося вместе с Шумер в фильме «Девушка без комплексов» (Trainwreck). По словам актрисы, позже она с ним обсудила внезапную перемену имени ребенка. В итоге выбор родителей пал на имя Дэвид, так как это второе имя отца Эми. Ну а первое имя Джин, как предполагает пресса, могло достаться мальчику от комика Джина Уайлдера, которым восхищалась Эми.