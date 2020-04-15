Удивительно, но именно по этой причине звезда американского стендапа изменила имя ребенка

Ребята, вы знаете, что мы официально поменяли имя нашего сына Джина? Теперь его зовут Джин Дэвид Фишер. Прежде его вторым именем было Эттелл, но мы поняли, что случайно назвали сына генитальным,

Ранее сообщалось, что Эми и Крис назвали первенца в честь своего друга, 55-летнего комика Дэйва Эттелла, снявшегося вместе с Шумер в фильме «Девушка без комплексов» (Trainwreck). По словам актрисы, позже она с ним обсудила внезапную перемену имени ребенка. В итоге выбор родителей пал на имя Дэвид, так как это второе имя отца Эми. Ну а первое имя Джин, как предполагает пресса, могло достаться мальчику от комика Джина Уайлдера, которым восхищалась Эми.