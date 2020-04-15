«Поприличнее позы выбирайте»: Стаса Костюшкина пристыдили за откровенное фото из ванной

Стас Костюшкин всегда в прекрасной форме. Артист до карантина в Москве регулярно посещал тренажерные залы. Сейчас же, как он признался, нашел во дворе турник и доводит свое тело до совершенства. Но на этот раз певец решил не показывать процесс изнурительных тренировок, а продемонстрировал, как он умеет расслабляться.

Костюшкин опубликовал новый снимок в Instagram-аккаунте, запечатлев себя через зеркало в ванной комнате. Разумеется, Стас не мог не похвастаться накачанным торсом. Внимание поклонников не заставило долго ждать. Многие впечатлились мускулатурой артиста, но нашлись и те, кому не по душе чрезмерная откровенность экс-участника группы "Чай вдвоем".