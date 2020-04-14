Тюрьма, смена ориентации, порно и стендап. Что стало с первыми звездами «Дома-2»?

Степан Меньщиков

Был на проекте с мая 2004 года по март 2009 года. Несмотря на свою довольно обычную внешность, Меньщикова до сих пор называют "главным ловеласом проекта". Степан встречался на проекте с Алёной Водонаевой, а затем с Викторией Боней. До свадьбы, правда, дело так и не дошло.

После ухода из "Дома-2" Меньщиков был ведущим нескольких шоу на телевидении, а сейчас занимается организацией мероприятий и выступает на корпоративах. В 2011 году Степан женился, а супруга подарила ему сына и дочь. В 2018 году пара развелась, и сейчас у Степана новая любовь - женщина по имени Ангелина.

Сэм Селезнёв

Был на проекте с 25 марта 2005 года по 7 февраля 2008 года. Там он запомнился благодаря отношениям с Анастасией Дашко. Пару считали довольно крепкой, но построить любовь за пределами "телестройки" участники так и не сумели.

Селезнёв после шоу вернулся в Краснодар, где открыл собственный бизнес по организации свадеб и других мероприятий. Иногда Сэм выступает в клубах как диджей. В 2018 году Сэм женился на своей возлюбленной Юле, с которой встречался более 7 лет, а в 2020-м у пары родился ребёнок.

Анастасия Дашко

После расставания с Сэмом Селезнёвым о Дашко не было слышно до 2011 года, пока она не стала героиней криминальных хроник. Девушка занималась бизнесом по перепродаже стройматериалов, но ей предъявили обвинение по факту мошенничества. В итоге Дашко приговорили к трём годам лишения свободы.

Через два года она вышла из тюрьмы по УДО, в 2015 году вышла замуж, родила ребёнка (а потом и второго) и теперь всё время посвящает семье. Муж Дашко - кикбоксёр Константин Кулешов, а крёстной мамой первенца стала Ольга "Солнце".

Александр Нелидов

Его помнят как первого молодого человека Ольги "Солнце". Правда, в итоге Александр женился на другой участнице проекта - Наталье Павловой. Они стали второй парой, которая официально узаконила свои отношения на проекте, но уже через два года влюбленные развелись.