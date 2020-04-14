Пожарный стал миллионером за одну ночь из-за коронакризиса, но ...

Пожарный Чарльз Кальвин из штата Индиана, США, ожидал 1700 долларов в качестве поддержки от штата в связи с чрезвычайной ситуацией, но он был очень удивлен, когда обнаружил на своем банковском счете кое-что другое.
Мужчина снял в банкомате 200 долларов и, на всякий случай, взял выписку со счета, сообщает fox10phoenix.com.
Он увидел на выписке сумму, о которой он не мог и мечтать.
Согласно выписке со счета, после снятия 200 долларов у него на счету было 8,2 миллиона долларов.
Он вставил карту обратно в банкомат и проверил сумму, но она все еще составляла 8,2 миллиона долларов.
По словам американца, он решил подождать до следующего дня, и если бы деньги все также были там, он бы связался с банком.
Когда он проверил счет на следующий день, сумма в миллионах исчезла. К первоначальной сумме добавилось 1700 долларов, которые он получил от государства.
По словам Кальвина, кто-то где-то допустил ошибку и из-за этого он временно стал миллионером.
«Я был миллионером согласно бумаге, но спустя мгновение уже нет. С другой стороны, я всегда честно выполнял свою работу, и кто знает, какое счастье мне еще улыбнется », — сказал американец.