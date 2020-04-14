Вт, 14.04.2020
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Пожарный стал миллионером за одну ночь из-за коронакризиса, но ...

Пожарный. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ashlee Rezin Garcia/Sun-Times/AP/Scanpix

Пожарный Чарльз Кальвин из штата Индиана, США, ожидал 1700 долларов в качестве поддержки от штата в связи с чрезвычайной ситуацией, но он был очень удивлен, когда обнаружил на своем банковском счете кое-что другое.

Мужчина снял в банкомате 200 долларов и, на всякий случай, взял выписку со счета, сообщает fox10phoenix.com.

Он увидел на выписке сумму, о которой он не мог и мечтать.

Согласно выписке со счета, после снятия 200 долларов у него на счету было 8,2 миллиона долларов.

Банкомат и доллары. Фото иллюстративное.

ФОТО: shutterstock.com

Он вставил карту обратно в банкомат и проверил сумму, но она все еще составляла 8,2 миллиона долларов.

По словам американца, он решил подождать до следующего дня, и если бы деньги все также были там, он бы связался с банком.

Когда он проверил счет на следующий день, сумма в миллионах исчезла. К первоначальной сумме добавилось 1700 долларов, которые он получил от государства.

По словам Кальвина, кто-то где-то допустил ошибку и из-за этого он временно стал миллионером.

«Я был миллионером согласно бумаге, но спустя мгновение уже нет. С другой стороны, я всегда честно выполнял свою работу, и кто знает, какое счастье мне еще улыбнется », — сказал американец.

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