Пожарный стал миллионером за одну ночь из-за коронакризиса, но ...

Мужчина снял в банкомате 200 долларов и, на всякий случай, взял выписку со счета, сообщает fox10phoenix.com.

Он увидел на выписке сумму, о которой он не мог и мечтать.

Согласно выписке со счета, после снятия 200 долларов у него на счету было 8,2 миллиона долларов.

Банкомат и доллары. Фото иллюстративное. ФОТО: shutterstock.com

Он вставил карту обратно в банкомат и проверил сумму, но она все еще составляла 8,2 миллиона долларов.

По словам американца, он решил подождать до следующего дня, и если бы деньги все также были там, он бы связался с банком.

Когда он проверил счет на следующий день, сумма в миллионах исчезла. К первоначальной сумме добавилось 1700 долларов, которые он получил от государства.

По словам Кальвина, кто-то где-то допустил ошибку и из-за этого он временно стал миллионером.