Десять фактов о яйцах, которые вы могли не знать

1. Яйца полезны и питательны

Куриное яйцо содержит 80 килокалорий. По калорийности оно эквивалентно яблоку среднего размера, половине банана, 100 граммам говяжьего языка или куриных окорочков. Кроме того, в яйцах содержатся ценные витамины, микроэлементы и белок. Употребление в пищу яиц не только обеспечивает энергией, но и положительно сказывается на состоянии волос, зрения и всего организма.

2. Холестерин в яйцах не так опасен, как принято считать

Он содержится только в желтке и уравновешивается лецитином (вещество, также содержащееся в яйцах и помогающее перерабатывать холестерин и жиры).

3. Есть сырые яйца опасно

Вкусный гоголь-моголь может принести неприятные последствия в виде сальмонеллеза. Опасная бактерия часто находится в сырых яйцах и погибает при тепловой обработке. Также важно тщательно мыть яйца и не допускать попадания микробов с поверхности скорлупы в яичную массу.

4. В среднем, курица-несушка приносит примерно 250 — 300 яиц в год

Чтобы снести одно яйцо, ей нужно около суток.

5. Белые яйца так же полезны, как и коричневые

Вопреки распространенному мифу об исключительной пользе и вкусовых качествах коричневых яиц в сравнении с белыми, последние ничуть не хуже. Разница заключается лишь в породе кур, которые несут эти самые яйца. Цвет скорлупы зависит от масти несушки — у рябых яйца коричневые и бежевые, а белые куры несутся белыми яйцами. Цвет желтка зависит только от диеты курицы.

6. Япония — мировой лидер по потреблению куриных яиц

В среднем, каждый житель каждой страны ежедневно съедает по одному яйцу.

7. Диетические яйца полезнее столовых

Классификация яиц на диетические и столовые зависит от их свежести. Диетическими считаются яйца, хранившиеся при положительной температуре не более 7 суток после снесения. Столовые могут храниться до 25 суток. Диетические, в свою очередь, делятся на отборные (от 65 граммов) и яйца I ( не менее 55 граммов) и II (не менее 45 граммов) категорий.

8. Яйца нельзя хранить рядом с сильно пахнущими продуктами

Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают запахи.

9. Чем дольше яйцо подвергалось термической обработке, тем тяжелее оно усваивается

Яйцо, сваренное вкрутую, переварится организмом примерно за три часа. Именно поэтому крутые яйца лучше не есть перед сном.

10. Чтобы определить свежесть яйца можно опустить его в чашу с холодной водой.