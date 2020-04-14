Три вида сыра, которые могут нанести вред организму

Особого внимания требуют три вида сыра, которые принесут больше вреда, чем пользы.

Плавленый сыр

По большому счету плавленый продукт – это вовсе не сыр. В него входят опасные пищевые добавки, в том числе и растительный жир, который сам по себе не вреден, если это льняное, оливковое масло или другой полезный вид. Но, к сожалению, в плавленые сырки добавляется пальмовое масло, причиняющее вред организму, а чаще всего сердечно-сосудистой системе.

Пальмовый продукт является насыщенным жиром, употребление которого приводит к повышению холестерина в крови. Диетологи утверждают, что этот ингредиент приводит к быстрому истощению и старению организма.

Вместо плавленых продуктов лучше выбирать обычные виды.

В редких случаях в магазине можно встретить качественные плавленые сырки. Если покупателю удалось приобрести такой продукт, то он может не просто употреблять его в качестве закуски, но и сварить изумительный сырный суп с овощами, добавить в блюда из форели или лосося или сделать из сырка вкусный нежный соус.

Сыр с плесенью

Сыр с плесенью считается продуктом элитным и дорогим, а люди, употребляющие его, представляются гурманами, имеющими прекрасный гастрономический вкус. К счастью, маленькие дети не любят сыр с плесенью, потому что он имеет необычный вкус, который они не понимают. Ни в коем случае нельзя давать им этот деликатес, так как на самом деле это крайне вредный продукт. Для детского организма он токсичен, поскольку пищеварительная система детей слабая. Из-за употребления такого вида сыра нередко случается отравление.

Плесень выделяет продукты жизнедеятельности, поэтому увлекаться этим видом не стоит. Также не рекомендуется употреблять такие сорта, как дор блю, камамбер, горгонзола. Особенно это касается тех, кто имеет проблемы с пищеварительным трактом.

Сыр с плесенью может спровоцировать метеоризм, болезненные ощущения в животе, высыпания на коже.

Ни в коем случае нельзя есть сыр с плесенью беременным женщинам, поскольку они могут заразиться опасной бактериальной инфекцией – листериозом. Она может стать причиной выкидыша на раннем сроке. Кормящим матерям тоже следует воздержаться от подобных деликатесов, потому что они могут плохо сказаться на самочувствии малыша.

Соленый сыр

Такие виды, как брынза и Сулугуни популярны среди потребителей. Их необычный вкус нравится многим людям, которые любят есть их в качестве закуски и добавлять в салаты. Данные сорта созревают и хранятся в растворе, насыщенном большим количеством соли, что негативно сказывается на здоровье человека. Ими нельзя увлекаться людям, у которых имеется предрасположенность к гипертонии и отечности. В крайнем случае они могут съедать не более 30-40 г сыра и лучше не употреблять их в чистом виде.

Если есть соленые продукты время от времени по праздникам, то большого вреда это не нанесет и при этом отлично разнообразит рацион. Детям тоже не стоит давать его, потому что их организм может среагировать негативно.