ОЧЕНЬ БОЛЬНО ⟩ В Нидерландах из-за коронавируса уничтожили 140 миллионов тюльпанов

Коронавирус лишил европейскую страну главного цветочного символа. В Нидерландах из-за пандемии предпринимателям пришлось избавиться от огромного числа растений.
Только в марте на территории государства было уничтожено 140 миллионов тюльпанов, а вместе с цветами других видов цифра достигла 400 миллионов. Произошло это по причине резкого падения спроса на цветы, связанного с распространением коронавируса.
Тюльпанный сезон начинается в Нидерландах в марте и продолжается восемь недель. Выручка флористических компаний достигает 30 миллионов долларов. Однако сейчас в стране разрешено работать только маленьким цветочным магазинам, а дистрибьюторы, ориентированные на международную торговлю, оказались в печальной ситуации, рассказывает Cosmo.
По словам менеджера по международным продажам Royal FloraHolland Фреда ван Тола, COVID-19 заметно навредил бизнесу. «Инфекция атаковала прямо в разгар продаж тюльпанов. Выручка сократилась вдвое по сравнению с прошлым годом», — сказал сотрудник флористической компании.
Владелец семейной фермы Фрэнк Уиттенбогаард пожаловался, что ему пришлось избавиться от 200 000 тюльпанов. «Это очень больно. В этом году у нас были цветы отличного качества. Я не смог смотреть, как их уничтожают», — поделился предприниматель с The New York Times.