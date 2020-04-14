ОЧЕНЬ БОЛЬНО ⟩ В Нидерландах из-за коронавируса уничтожили 140 миллионов тюльпанов

Только в марте на территории государства было уничтожено 140 миллионов тюльпанов, а вместе с цветами других видов цифра достигла 400 миллионов. Произошло это по причине резкого падения спроса на цветы, связанного с распространением коронавируса.

Тюльпанный сезон начинается в Нидерландах в марте и продолжается восемь недель. Выручка флористических компаний достигает 30 миллионов долларов. Однако сейчас в стране разрешено работать только маленьким цветочным магазинам, а дистрибьюторы, ориентированные на международную торговлю, оказались в печальной ситуации, рассказывает Cosmo.

Помимо этого, закрылся крупнейший в Нидерландах цветочный парк Кекенхоф, который ежегодно принимал около 1,5 миллиона посетителей и на этом зарабатывал в среднем 25 миллионов долларов.

По словам менеджера по международным продажам Royal FloraHolland Фреда ван Тола, COVID-19 заметно навредил бизнесу. «Инфекция атаковала прямо в разгар продаж тюльпанов. Выручка сократилась вдвое по сравнению с прошлым годом», — сказал сотрудник флористической компании.