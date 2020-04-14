Утопающая в цветах Седокова порассуждала о любви и отношениях

Самоизоляция вдохновила Анну Седокову на каждодневные прямые эфиры. Об этом певица и ведущая рассказала на своей странице в Instagram. Звезда захотела больше общаться с подписчиками на темы, которые нужны ей «и каждой девочке»: любовь, отношения, секс, психология.

По словам певицы, ей самой хочется найти ответы на вопросы в этих областях. В частности: стоит ли вдохновлять своего мужчину такими вещами, как красивое белье, и нужно ли за него бороться, если он не ценит партнершу без подобной стимуляции? Об этом она решила поговорить в следующем эфире. Стоит ли такая дилемма перед самой Седоковой и ее возлюбленным, артистка не уточнила. Но, судя по фото в посте, их отношения в порядке.