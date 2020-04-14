Названы пять мест, где легче всего подхватить коронавирус

На последнее, пятое место, эксперт поставил места выноса мусора, даже если они находятся на улице. Зайцев рекомендовал после их посещения обязательно тщательно вымыть руки.

На четвертом месте - риск заразиться во время выгула собаки, считает Зайцев. «Во-первых, питомец может «нацеплять вирусы» на лапы. Во-вторых, выводя питомца, люди, как правило, чаще касаются руками перил подъезда и дверных ручек. После выгула необходимо с мылом помыть животное, безусловно, с особым акцентом на лапы», - заявил медик.

На третье место он поставил заправочную станцию, которая может являться мощным рассадником заразы. Как считает эксперт, за тот же пистолет каждый день берутся десятки людей. Обязательно следует обеззаразить руки перед тем, как заправлять машину, и после.

Одним из наиболее опасных мест во время пандемии становится супермаркет. Зайцев отмечает,ч то далеко не все соблюдают дистанцию в полтора-два метра. Там же люди вступают в контакт с деньгами — переносчиками инфекции.