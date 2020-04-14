Хранившая молчание Анастасия Заворотнюк вышла на связь с Татьяной Навкой

Она оставила свои пожелания Навке по случаю юбилея в Instagram, что вызвало мгновенную реакцию поклонников, с которыми долгое время она не выходила на связь, сражаясь с раком. В посте Заворотнюк поделилась подборкой кадров, сделанных во время выступлений Навки с ее партнером на льду Петром Чернышевом, мужем Заворотнюк.

«Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра», - пожелала артистка пожелала именитой фигуристке.

Навка поблагодарила актрису в ответ, а пользователи сразу же откомментировали новый пост, желая Заворотнюк скорейшего выздоровления.