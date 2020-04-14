Пенсионерка из Канады осталась дома без вина. Крик о помощи прославил женщину на весь Интернет

В канадской провинции Онтарио произошла забавная история. Дочь 82-летней Аннет Мюллер пришла навестить свою маму, которая, как и полагается в сложившейся ситуации, соблюдает домашнюю изоляцию.
Келли время от времени приходила к ней, чтобы узнать, не нужно ли купить что-то из продуктов, и справиться о самочувствии, пишет aviasales.ru.
Но в последний раз, когда Келли подошла к дому, у окна ее ждала мама с большим плакатом в руках. На плакате было написано: «Нужно еще вина».
В принципе, мы Аннет очень хорошо понимаем: вино сейчас — материал расходный и жизненно необходимый, и допускать его отсутствие в доме ни в коем случае нельзя. Келли выложила фотографию в соцсети и сходила за вином для мамы. А в подтверждение Аннет сделала фотографию с купленной бутылкой вина.
Собственно, Аннет Мюллер не одинока в своих желаниях. И возраст тут не помеха: похожие ситуации, когда престарелые родители просили детей приносить вино, замечены во многих странах.
Многие отмечают, что пьют вино на самоизоляции чаще, чем в обычное время. «Думаю, пока лучше сохранить психику, а алкоголизм лечить потом, чем сейчас свихнуться, - считает один пользователь Интернета. - Вообще в идеальном мире, конечно, стоит ограничивать себя и вообще быть молодцом: делать зарядку, нарезать километры на балконе, поедать на обед сложные углеводы, а на ужин клетчатку с белком, медитировать. Но это в идеальном мире. А в реальности же изоляция — это никакое не время для саморазвития, как нас пытаются убедить, это стрессовый и сложный период. И алкоголь как один из способов справиться со стрессом — вполне себе решение. Плохое, вредное, но рабочее».