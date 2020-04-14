Пенсионерка из Канады осталась дома без вина. Крик о помощи прославил женщину на весь Интернет

Келли время от времени приходила к ней, чтобы узнать, не нужно ли купить что-то из продуктов, и справиться о самочувствии, пишет aviasales.ru.

Но в последний раз, когда Келли подошла к дому, у окна ее ждала мама с большим плакатом в руках. На плакате было написано: «Нужно еще вина».

"Нужно больше вина!". Этот крик о помощи 82-летней канадки облетел Интернет ФОТО: Соцсети

В принципе, мы Аннет очень хорошо понимаем: вино сейчас — материал расходный и жизненно необходимый, и допускать его отсутствие в доме ни в коем случае нельзя. Келли выложила фотографию в соцсети и сходила за вином для мамы. А в подтверждение Аннет сделала фотографию с купленной бутылкой вина.

Мама Мюллер получила свою бутылку вина ФОТО: Facebook

Собственно, Аннет Мюллер не одинока в своих желаниях. И возраст тут не помеха: похожие ситуации, когда престарелые родители просили детей приносить вино, замечены во многих странах.