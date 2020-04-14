Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка

Лера Кудрявцева не скрывает, что буквально вымолила дочь Машу. Она долго мечтала снова стать матерью, ведь сын Жан давно вырос. Но забеременеть, как назло, никак не получалось. Звезда прошла через три попытки ЭКО и в итоге узнала, что находится в интересном положении. Все девять месяцев Лера скрывала беременность, опасаясь всего, вплоть до сглаза.

После рождения Маши летом 2018 года Кудрявцева была уверена: больше ей не суждено стать матерью. Однако уже через несколько месяцев почувствовала, что с организмом происходит нечто странное. «Появились боли в спине, живот тянуло. Позвонила своему гинекологу и поехала в клинику. Она меня осмотрела и замолчала на пять минут. Я, разумеется, сразу же подумала, что там что-то плохое. Я же паникерша. А она сообщила, что я беременна, причем уже два месяца», — рассказала Кудрявцева в прямом эфире с Тиной Канделаки.

Конечно, Лера была шокирована. Ей понадобилось несколько дней, чтобы осознать услышанное. Посоветовалась с мужем, и они решили оставить малыша. «Посчитали так: если смогу выносить, то будет замечательно. Но так получилось, что не вышло», — поделилась переживаниями Лера.

Лера долго мечтала о ребенке

По словам звезды, в тот период организм был очень ослаблен из-за ЭКО и тяжелой беременности, поэтому шансов на сохранение плода почти не оставалось. Пережив выкидыш, Кудрявцева постаралась быстро взять себя в руки, ведь маленькая дочь требовала заботы и внимания. «Я очень боялась делать ЭКО, и последствия были серьезными. Очень сильно нарушился гормональный фон. Я советую всем девочкам ехать за этой процедурой в Израиль. Мои знакомые, которые делали ЭКО там, беременели с гораздо меньшими последствиями для организма. Но я решила делать процедуру в Москве», — подчеркнула Лера.

Лера и Игорь женаты уже семь лет