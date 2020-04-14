17-летняя девушка потеряла работу и неожиданно стала богатой

17-летняя Хэрмони Дос из Великобритании стала миллионершей после потери работы из-за коронавируса. Девушка купила лотерейный билет и неожиданно сорвала огромный джекпот. Теперь она планирует свозить свою семью в отпуск после снятия карантина, а также купить лошадь. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на таблоид Daily Mail.

По информации издания, британка решила приобрести лотерейный билет после того, как потеряла работу из-за пандемии коронавируса. Она работала помощницей спасателя на пляже.

«Отец сообщил мне о выигрыше посреди ночи. Проснувшись утром, я решила, что это сон», – рассказывает Хэрмони Дос. Она призналась, что использовала те же числа, которые ранее принесли выигрыш ее покойному дяде.