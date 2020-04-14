Поклонники разочаровались в Ким Кардашьян, увидев ее детское фото

Звезда знаменитого семейного реалити-шоу Ким Кардашьян расстроила поклонников, выложив на своей странице в Instagram свою подростковую фотографию. Снимок, как следует из подписи под ним, был сделан, когда Ким училась в седьмом классе средней школы, то есть ей тогда было примерно 13 лет. На фото запечатлена очень красивая, серьезная девушка с огромными выразительными глазами и длинными распущенными волосами.

Подписчики отмечают в комментариях, что юная особа на снимке мало напоминает нынешнюю 39-летнюю женщину, изменившую себя пластическими операциями до неузнаваемости. И, по мнению многих, перемены эти не пошли на пользу звезде.

«Была такой естественной до всего этого силикона, такой красивой»; «Девочка на этой фотографии — настоящая природная красавица. Как же больно, что комплексы завели ее так далеко»; «Интересно, почему ты решила, что должна что-то изменить в себе?» — пишут фанаты Кардашьян.

Впрочем, несмотря на высказываемые разочарования, снимок набрал более трех миллионов лайков, пишет Пятый канал.