Эстонская красотка показала себя спящей на фоне весеннего леса, но все смотрят лишь на ее пятую точку

Обладательница великолепной попы Эрна Хуско вновь будоражит подписчиков горячими фото.
Эрна, проживающая сейчас в Финляндии, занималась фигруным катанием, сейчас же отдает предпочтение фитнесу. Свои сексуальные фотографии она регулярно размещает в соцсетях.
На новом снимке красотка спит на животе в забаных штанишках, а за окном - пробуждающийся весенний лес. Но глаза видят только ее выдающую попку - она безупречна! «Счастливой Пасхи! Я проспала все пасхальные выходные, чтобы подзарядить свои батарейка для весны!» - подписала Эрна соблазнительную фотографию.
В прошлом году анонимный источник портала Elu24 сообщил, что известная фитнес-звезда из Финляндии, которая сейчас проживает в Эстонии, Эрна-Анна Хуско прибегла к услугам пластического хирурга, чтобы увеличить свои ягодицы, которым она обязана своей популярностью. «За операцию заплатил мужчина, который разъезжает на серебряном Lamborghini», - сообщает источник и добавляет, что речь идет об эстонском бизнесмене Кариме Бараке.