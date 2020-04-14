Эстонская красотка показала себя спящей на фоне весеннего леса, но все смотрят лишь на ее пятую точку

Эрна, проживающая сейчас в Финляндии, занималась фигруным катанием, сейчас же отдает предпочтение фитнесу. Свои сексуальные фотографии она регулярно размещает в соцсетях.

На новом снимке красотка спит на животе в забаных штанишках, а за окном - пробуждающийся весенний лес. Но глаза видят только ее выдающую попку - она безупречна! «Счастливой Пасхи! Я проспала все пасхальные выходные, чтобы подзарядить свои батарейка для весны!» - подписала Эрна соблазнительную фотографию.

Эрна Хуско ФОТО: Instagram