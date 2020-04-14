Подробности интимной жизни Богомолова и Собчак просочились в Сеть

Темой для обсуждений стали отношения между звездами, подробности которых они озвучили во время прямого эфира с певицей Глюкозой и ее мужем в Instagram.

В ходе общения звезды решили выяснить, кто из них лучше знает свою вторую половинку, и результатом такой проверки стали весьма неожиданные детали.

По словам Богомолова, Собчак утром ненавидит весь мир. Сам он встает достаточно рано, поэтому ему приходится буквально на цыпочках выходить из комнаты, чтобы не разбудить супругу. Если же он посмел нарушить покой Ксении, то ему как следует от нее попадает, и режиссер какое-то время не имеет возможности даже зайти в комнату. «Периодически смотрю в вотсап – в сети Ксения или нет. Но есть нюанс. Она может появиться в 10:20 в Сети, но это не значит, что она проснулась. Могла заглянуть в телефон и отложить его. А когда она стабильно в Сети, то можно заходить к ней», - заявил он.

Собчак, в свою очередь, заявила, что ее бесит прозвище, которое ей дал супруг, но со временем ей пришлось привыкнуть к этому, и теперь она сама время от времени применяет это слово. «Мася! Это какой-то Дом-2!» - возмущается бывшая ведущая телестройки.

К слову, в итоге Собчак и Богомолов победили в небольшом состязании с Глюкозой и ее мужем, продемонстрировав лучшую осведомленность друг о друге. Так, телеведущая уверена, что они победили благодаря тому, что живут в так называемом гостевом браке, в котором они жили до самоизоляции.