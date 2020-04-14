Названа дата второй волны пандемии коронавируса в мире

Как рассказал глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19, заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» Чжан Вэньхун, накопленный врачами диагностический опыт позволяет говорить о том, что следующая вспышка COVID-19 будет не такой серьезной, но странам с недостаточными медицинскими ресурсами тяжело будет с ней справиться.

Он отметил, что контроль над пандемией зависит не от Европы, США или Китая, а от стран, которые в меньшей степени способны побороть распространение инфекции.

В Китае на сегодняшний день, по утверждению властей, удалось остановить распространение COVID-19, но теперь профессор Ли Ланьцзюань заявил, что ученые опасаются возникновения новых вспышек на территории городов страны, жители которых часто контактируют с иностранными гражданами и родственниками из других провинций. Наибольший риск распространения опасной инфекции существует в Пекине, Шанхае, Шеньчжене и Ханчжоу.