Названа дата второй волны пандемии коронавируса в мире

В ноябре может произойти новая вспышка коронавируса. По словам китайских ученых, человечество вряд ли сможет полностью справиться с заболеванием за грядущее лето, сообщает Topnews.
Как рассказал глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19, заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» Чжан Вэньхун, накопленный врачами диагностический опыт позволяет говорить о том, что следующая вспышка COVID-19 будет не такой серьезной, но странам с недостаточными медицинскими ресурсами тяжело будет с ней справиться.
Он отметил, что контроль над пандемией зависит не от Европы, США или Китая, а от стран, которые в меньшей степени способны побороть распространение инфекции.
В Китае на сегодняшний день, по утверждению властей, удалось остановить распространение COVID-19, но теперь профессор Ли Ланьцзюань заявил, что ученые опасаются возникновения новых вспышек на территории городов страны, жители которых часто контактируют с иностранными гражданами и родственниками из других провинций. Наибольший риск распространения опасной инфекции существует в Пекине, Шанхае, Шеньчжене и Ханчжоу.
«Работа должна быть продолжена. Нынешнее число заболевших все еще высоко, и мы должны продолжать усиливать наблюдение за пациентами», - сказала профессор в интервью «Хуаньцюван».