Гороскоп на 14 апреля: Раки найдут свою потерю, а Козероги зациклятся на второстепенных вещах

Овен

Не отказывайте людям, когда вас просят о помощи. Однако и не навязывайте свое мнение, если вас не приглашают.

Телец

Вам предстоит пожинать плоды своих прошлых трудов. Как вы работали, так теперь и будете вознаграждены, вполне справедливо.

Близнецы

День благоприятен для решения давних и отложенных по разным причинам вопросов. Все пройдет, как по маслу.

Рак

Займитесь наведением порядков в своих вещах – вы найдете какой-то важный документ, который считали потерянным, советует «Сегодня».

Лев

Близкие люди сойдутся в серьезном споре, и никто не захочет уступать. В ваших силах вернуть мир в свой дом.

Дева

Ваша доверчивость может спровоцировать неприятности и даже финансовые потери. Вокруг много мошенников.

Весы

Как только вы выполните свои обязательства, на вас тут же повесят новые. Это будет похоже на замкнутый круг.

Скорпион

Противоречивый день. Разгоревшийся конфликт закончится в вашу пользу, что поднимет ваш авторитет в глазах окружающих.

Стрелец

Проявление эгоизма сыграет с вами злую шутку, и вы останетесь наедине со своими проблемами, которые легче решать сообща.

Козерог

Стоит каким-то бумагам попасть к вам в руки, и они уже не отпустят вашего внимания до самого конца дня.

Водолей

Желательно изначально установить себе лимиты на банковские карты, потому что день чреват серьезными тратами.

Рыбы