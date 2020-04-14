Гороскоп на 14 апреля: Раки найдут свою потерю, а Козероги зациклятся на второстепенных вещах

В этот вторник на нас влияет энергичный, радостный и продуктивный 21-й лунный день. Его энергии принесут позитив и ощущение радости абсолютно всем. В течение этого дня полезны физические нагрузки, а питание должно быть сбалансированным. В этот день важно поддерживать активный образ жизни, много общаться, перемещаться и идти в ногу со временем. Спрашивается, и как это осуществить в режиме самоизоляции? Думайте - и действуйте!
Овен
Не отказывайте людям, когда вас просят о помощи. Однако и не навязывайте свое мнение, если вас не приглашают.
Телец
Вам предстоит пожинать плоды своих прошлых трудов. Как вы работали, так теперь и будете вознаграждены, вполне справедливо.
Близнецы
День благоприятен для решения давних и отложенных по разным причинам вопросов. Все пройдет, как по маслу.
Рак
Лев
Близкие люди сойдутся в серьезном споре, и никто не захочет уступать. В ваших силах вернуть мир в свой дом.
Дева
Ваша доверчивость может спровоцировать неприятности и даже финансовые потери. Вокруг много мошенников.
Весы
Как только вы выполните свои обязательства, на вас тут же повесят новые. Это будет похоже на замкнутый круг.
Скорпион
Противоречивый день. Разгоревшийся конфликт закончится в вашу пользу, что поднимет ваш авторитет в глазах окружающих.
Стрелец
Козерог
Стоит каким-то бумагам попасть к вам в руки, и они уже не отпустят вашего внимания до самого конца дня.
Водолей
Желательно изначально установить себе лимиты на банковские карты, потому что день чреват серьезными тратами.
Рыбы
У вас есть тайные завистники, так что ведите себя скромнее и незаметнее, если верите в теорию сглаза и порчи.