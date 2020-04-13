Пн, 13.04.2020
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Лучше, чем Playboy: эта Instagram модель точно обогнала знаменитых зайчиков

Ана Чери.

ФОТО: Youtube.com/Ana Cheri

Американская модель, частный тренер и звезда Instagram Ана Чери (33) поделилась сексуальным снимком со своими подписчиками, передает Elu24.

У модели и частного тренера в Instagram более 12 миллионов подписчиков. Почти 90 000 человек следят за ней на Youtube.

По слухам, она зарабатывает почти 300 000 долларов (около 271 076 евро) в год работая моделью. Кроме того, она зарабатывает от 5000 до 25000 долларов (примерно от 4583 до 22915 евро) за спонсируемые публикации в социальных сетях.

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐇 Sorry for the technical difficulties

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