Лучше, чем Playboy: эта Instagram модель точно обогнала знаменитых зайчиков

У модели и частного тренера в Instagram более 12 миллионов подписчиков. Почти 90 000 человек следят за ней на Youtube.

По слухам, она зарабатывает почти 300 000 долларов (около 271 076 евро) в год работая моделью. Кроме того, она зарабатывает от 5000 до 25000 долларов (примерно от 4583 до 22915 евро) за спонсируемые публикации в социальных сетях.