Испытываете стресс? 20 советов мудрых людей, которые помогут прогнать беспокойство

Стресс является неизбежным спутником нашей хаотичной современной жизни. Однако это не значит, что мы не может ослабить хватку беспокойства, а то и вовсе избавиться от негатива. И пусть вам в этом помогут мудрые слова известных людей. Они вдохновляют присмотреться к себе повнимательнее и вернуть веру в то, что жизнь – это чудо…