Испытываете стресс? 20 советов мудрых людей, которые помогут прогнать беспокойство

«Оглядываясь на пережитое, я вспоминаю историю об одном старике, который на смертном одре поведал, что его жизнь была полна неприятностей, большинство из которых так никогда и не случились», – Уинстон Черчилль, пишет Cluber.com.ua.
Стресс является неизбежным спутником нашей хаотичной современной жизни. Однако это не значит, что мы не может ослабить хватку беспокойства, а то и вовсе избавиться от негатива. И пусть вам в этом помогут мудрые слова известных людей. Они вдохновляют присмотреться к себе повнимательнее и вернуть веру в то, что жизнь – это чудо…
- «Причина стресса в том, что вы находитесь «здесь», а хотите быть «там»; вы находитесь в настоящем, а хотите быть в будущем», – Экхарт Толле.
- «Во времена сильного стресса или несчастья, окунитесь с головой в работу. Направьте свой гнев в благое русло», – Ли Якокка.
- «Напряжение – это то, кем ты думаешь должен быть. Расслабление – это то, кто ты есть», – китайская поговорка.
- «Самым сильным оружием против стресса является наша способность предпочитать одну мысль другой», – Уильям Джеймс.
- «Помните, что стресс не зависит от поведения вашего босса, детей, супруга, пробок на дорогах, проблем со здоровьем или других обстоятельств. Он исходит от ваших мыслей о происходящем в вашей жизни», – Эндрю Бернштейн.
- «Не портите то, что у вас есть, желая того, что вы не имеете; помните, что то, что у вас есть теперь, когда-то было тем, на что вы могли только надеяться», – Эпикур.
- «Когда мы жаждем жизни без трудностей, она напоминает нам, что дубы вырастают сильными благодаря ветрам, а алмазы формируются под огромным давлением», – Питер Маршалл.
- «Если вам не нравится что-то, измените его. Если вы не можете его изменить, измените свое отношение. Только не жалуйтесь», – Майя Анжелоу.
- «Вы не всегда можете контролировать то, что происходит во вне, но вы всегда можете контролировать то, что происходит внутри вас», – Уэйн Дайер.
- «Если не находишь покоя в самом себе, то бесполезно искать его в другом месте», – Франсуа де Ларошфуко.
- «Работать над тем, что нас не волнует, называется стрессом; работать над тем, что мы любим, называется страстью», – Саймон Синек.
- «От меня зависит, как я буду реагировать на неудачные жизненные обстоятельства, стану ли воспринимать их как проклятие на мою голову или возможность что-то изменить (а если мне не хватит оптимизма, потому что я слишком жалею себя, можно хотя бы попробовать изменить взгляд на мир). Я могу выбирать слова и тон, который использую при общении с людьми. Но самое главное – я сама выбираю мысли», – Элизабет Гилберт.
- «Когда вы почувствуете стресс, задайте себе один вопрос: будет ли это иметь значение через 5 лет? Если да, то сделайте что-нибудь. Если нет, то отпустите», – Екатерина Пульсифер.
- «В этом жестоком мире ничто не вечно, даже наши проблемы», – Чарли Чаплин.
- «Один из лучших советов, который я когда-либо получал, был от хозяина лошади. Он сказал мне: «Спеши медленно». Я думаю, что это правило относится ко всему в жизни. Мы живем, как будто нам не хватает часов в сутках, но если мы будем делать каждую вещь спокойно и осторожно, то сделать все быстрее и с гораздо меньшим напряжением», – Вигго Мортенсен.
- «Время расслабиться наступает тогда, когда у вас нет для этого времени», – Сидни Харрис.
- «Счастье не дается готовым. Оно приходит в результате ваших собственных действий», – Далай-лама.
- «Мир, который мы имеем, был создан в процессе нашего мышления. Он не может быть изменен без изменения нашего сознания», – Альберт Эйнштейн.
- «Никогда не ожидай беды и не беспокойся о том, чего, может быть, никогда и не будет. Держись поближе к солнечному свету», – Бенджамин Франклин.
- «Оглядываясь на пережитое, я вспоминаю историю об одном старике, который на смертном одре поведал, что его жизнь была полна неприятностей, большинство из которых так никогда и не случились», – Уинстон Черчилль.