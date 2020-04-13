«Дерзко и женственно»: обнаженная Кети Топурия в лесу восхитила мужчин

У артистки был максимально естественный образ. На ней отсутствовал макияж, а каштановые волосы свободно лежали на плечах. Звезда не стала снимать только украшения: на шее красовалась аккуратная цепочка с крестиком, а на запястье — дорогие браслеты Cartier, пишет Cosmo.