Пн, 13.04.2020
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«Дерзко и женственно»: обнаженная Кети Топурия в лесу восхитила мужчин

Кети Топурия

ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

33-летняя певица удивила поклонников откровенным снимком. Кети Топурия обнажилась в лесу.

Солистка группы «А'Студио» устроила горячую фотосессию на природе. Инстадива полностью разделась перед камерой. Она позировала, прикрыв красивую грудь руками.

У артистки был максимально естественный образ. На ней отсутствовал макияж, а каштановые волосы свободно лежали на плечах. Звезда не стала снимать только украшения: на шее красовалась аккуратная цепочка с крестиком, а на запястье — дорогие браслеты Cartier, пишет Cosmo.

«Чистая природа», — подписала кадр звезда. Снимок пришелся по вкусу коллегам Кети. Лайки под фото поставили певицы Зара, Ани Лорак, Ольга Серябкина и Лолита.

Поклонники остались в восторге от смелой фотосессии Топурии. «Вау! Прекрасная лесная нимфа! Так красиво», «Очень хороша», «Какая потрясающая фигура», «Сама нежность и чистота», «Дерзко и женственно», — написали восхищенные мужчины.

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