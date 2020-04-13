«Дерзко и женственно»: обнаженная Кети Топурия в лесу восхитила мужчин

33-летняя певица удивила поклонников откровенным снимком. Кети Топурия обнажилась в лесу.
Солистка группы «А'Студио» устроила горячую фотосессию на природе. Инстадива полностью разделась перед камерой. Она позировала, прикрыв красивую грудь руками.
У артистки был максимально естественный образ. На ней отсутствовал макияж, а каштановые волосы свободно лежали на плечах. Звезда не стала снимать только украшения: на шее красовалась аккуратная цепочка с крестиком, а на запястье — дорогие браслеты Cartier, пишет Cosmo.
«Чистая природа», — подписала кадр звезда. Снимок пришелся по вкусу коллегам Кети. Лайки под фото поставили певицы Зара, Ани Лорак, Ольга Серябкина и Лолита.
Поклонники остались в восторге от смелой фотосессии Топурии. «Вау! Прекрасная лесная нимфа! Так красиво», «Очень хороша», «Какая потрясающая фигура», «Сама нежность и чистота», «Дерзко и женственно», — написали восхищенные мужчины.
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