Десятилетняя жительница Таллинна спасла ежику жизнь

Eesti Metsloomaühing сообщает в Facebook, что благодаря десятилетней девочке в районе Каламая была спасена жить ежика.
В минувшую пятницу, примерно в 15.30, организация получила сообщение от девочки, которая обнаружила, что в канаве около ремонтирующегося здания был найдет еж. Самостоятельно выбраться из канавы животное не смогло.
Девочка провела добровольцев организации к месту, где находилось животное. В итоге малыша удалось вызволить. Попавший в беду еж оказался очень активным и здоровым молодым самцом. Так как помощь подоспела вовремя, лечения ему не потребовалось.
Так трогает за душу, что наши молодые люди замечают такие вещи и заботятся о тех, кто слпбее нас и не может сам обратиться за помощью. Большое спасибо от нас и от ежика!