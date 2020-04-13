Стало известно о состоянии вышедшей из комы Надежды Бабкиной

70-летняя певица лежит в больнице с воспалением легких уже двенадцатый день, четыре из них она находилась без сознания, сообщает Пятый канал.
Народная артистка России Надежда Бабкина, двенадцать дней находящаяся в больнице с воспалением легких, вышла из комы, но по-прежнему остается в реанимации. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на слова близких певицы. По данным издания, сын 70-летней певицы постоянно находится на связи с врачами клиники, поскольку навещать больную нет возможности из-за режима карантина.
По словам близкой подруги Бабкиной Маргариты Королевой, медики отмечают положительную динамику в состоянии артистки и скоро ее отключат от аппарата искусственной вентиляции легких.
«Наша задача сейчас — помочь Надежде своей позитивной энергией. Стержень у нее такой, что она победит любую заразу, но поддержка близких и поклонников сейчас очень важна», — цитирует Королеву издание.