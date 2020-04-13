Пн, 13.04.2020
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Стало известно о состоянии вышедшей из комы Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

70-летняя певица лежит в больнице с воспалением легких уже двенадцатый день, четыре из них она находилась без сознания, сообщает Пятый канал.

Народная артистка России Надежда Бабкина, двенадцать дней находящаяся в больнице с воспалением легких, вышла из комы, но по-прежнему остается в реанимации. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на слова близких певицы. По данным издания, сын 70-летней певицы постоянно находится на связи с врачами клиники, поскольку навещать больную нет возможности из-за режима карантина.

По словам близкой подруги Бабкиной Маргариты Королевой, медики отмечают положительную динамику в состоянии артистки и скоро ее отключат от аппарата искусственной вентиляции легких.

«Наша задача сейчас — помочь Надежде своей позитивной энергией. Стержень у нее такой, что она победит любую заразу, но поддержка близких и поклонников сейчас очень важна», — цитирует Королеву издание.

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