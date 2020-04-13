Пять продуктов, которые могут на самом деле нас убить

Углеводы необходимы нам для полноценного питания, без них невозможны многие процессы в организме — но люди, которые слишком увлекаются ими, по‑настоящему рискуют жизнью. Как показали результаты исследований, в котором приняли участие более пяти тысяч человек, люди, которые ели слишком много углеводов (более 60% ежедневного рациона), на 30% увеличивали риск смерти в течение следующих семи лет от сердечных приступов или инсультов. По результатам исследования был составлен список продуктов, богатых углеводами, употребление которых может существенно повысить риск преждевременной смерти. Уберите их из вашего рациона — навсегда!

Фруктовые соки

Всего два стакана сока в день в течение года повышают риск развития сердечных заболеваний почти на 150% - все дело в том, что соки содержат очень много фруктового сахара и не содержат клетчатки. Когда вы пьете сок, уровень сахара в крови мгновенно повышается — и так же быстро снижается. Это по‑настоящему вредно и может «раскачать» вашу эндокринную систему и плохо повлиять на работу сердца. Пейте воду, а фрукты ешьте просто так, не выдавливая сок!

Сладкие напитки

Это едва ли не самые опасные продукты, которые вообще можно себе представить: в них много углеводов и много «пустых» калорий, кроме того, практически все напитки такого рода поднимают уровень сахара в крови. Постоянное употребление сладких напитков повышает риск развития ожирения, которое в свою очередь нарушает работу сердца и сосудов, провоцирует гипертонию и диабет второго типа.

Белый рис, макароны и выпечка

Чем плохи «обработанные» углеводы? В них практически нет клетчатки, которые помогают поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови и защищают от скачков сахара. Выбирая продукты, обязательно обращайте внимание на содержание волокон и клетчатки — их уровень не должен быть ниже трех грамм на порцию.

Сухие завтраки и хлопья

Все то же самое: чем сильнее были обработаны зерна злаков, тем меньше в продукте клетчатки и тем больше «пустых» калорий. Каша, сваренная из хлопьев, не принесет вашему организму никакой пользы — а вот вред может получиться значительный. Совет тот же, что и в предыдущем случае — обращайте внимание на содержание клетчатки и выбирайте только те продукты, где он достаточно высок.

Злаковые батончики