Подозревавшая у себя коронавирус эстонская красавица: «Я до сих пор не знаю, здорова ли я»

26-летняя блогер в середине марта почувствовала себя нехорошо: у девушки поднялась температура, а 25 марта она поехала и сдала тест на коронавирус. К тому моменту она чувствовала себя заболевшей уже две недели, а от лекарств легче не становилось.

Так как тест на короравирус в драйв-ин пункте Тарту оказался негативным, против температуры и кашля выписали антибиотики.

В эту среду девушка опубликовала на платформе Youtube новое видео, в котором рассказала, что принимала лекарства две недели.

Я не знаю, здорова я или мне нужно продолжать принимать антибиотики, потому что у меня до сих пор есть кашель и насморк,

- рассказала она в видео и отметила, что в принципе страдает от хронического насморка.

Как добавила Деана, хорошим является то, что сейчас ее симптомы уже намного слабее и не так сильно ее беспокоят, зато обеспокоенность вызывает отношение других людей:

Есть люди, которых нынешнее положение не беспокоит и они продолжают встречаться с друзьями, где-то зависать, я постоянно вижу их, когда проезжаю мимо на машине...

Как она сказала в своем видео, многие критикуют ее за то, что она выходит на улицу, чтобы выгулять собаку.

Пожалуйста, поймите, что я не по торговым центрам гуляю, мы идем в лес, гуляем по не самому популярному маршруту.