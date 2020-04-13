Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время находится в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии. В интервью «МК» певица призналась, что «причин для особенной радости нет».
«У меня уже некоторое время были проявления тахикардии, дистонии, давленьице скакало. В последние дни меня особенно стала беспокоить эта симптоматика. И я решила все-таки обратиться к врачам. Симптоматика после обследования МРТ звучит, конечно, не очень, — предынсультная, но консилиум будет позже», — рассказала Буланова, пишет Kulturomania.ru.
Певица отметила, что пока остается в реанимационном отделении до тех пор, пока врачи точнее определят ее состояние и назначат лечение.
«В ночи мне поставили уколы и капельницы, мне даже удалось немного поспать, а с утра вообще чувствую себя намного лучше. „Главное, вовремя обратиться, и вы это сделали, — сказал мне врач, — теперь все будет хорошо“», — сказала артистка.