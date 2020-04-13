Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

«У меня уже некоторое время были проявления тахикардии, дистонии, давленьице скакало. В последние дни меня особенно стала беспокоить эта симптоматика. И я решила все-таки обратиться к врачам. Симптоматика после обследования МРТ звучит, конечно, не очень, — предынсультная, но консилиум будет позже», — рассказала Буланова, пишет Kulturomania.ru.

Певица отметила, что пока остается в реанимационном отделении до тех пор, пока врачи точнее определят ее состояние и назначат лечение.