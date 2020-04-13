Солистка группы «Тату» Юлия Волкова впервые показала мужа

35-летняя Юлия Волкова тщательно скрывала подробности личной жизни. За два года в браке девушка не рассекретила даже имя своего избранника. Но сегодня решила преподнести своим верных поклонникам небольшой подарок.

Бывшая солистка группы «Тату» впервые выложила в свой микроблог фотографию с мужем. Избранник Юли нежно обнимает ее со спины, положив голову ей на плечо. Таинственный супруг знаменитости прикрыл глаза темными очками. Под снимком артиска призналась, что скучает по своим поклонникам и призвала всех соблюдать самоизоляцию: «Мои хорошие, как же сильно я по вам скучаю. Как же я жду встречу с вами, и я знаю — все еще будет. Самое лучшее впереди. Обнимите сейчас своих близких людей, детей, родителей, друзей и побудьте дома с ними», — призвала Волкова.