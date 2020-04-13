Чем заняться в самоизоляции? Советы астрологов для всех знаков Зодиака

Самоизоляция — вещь малоприятная, но жизненно необходимая. И многие сталкиваются с проблемой: чем себя занять, когда все дела уже переделаны?

На помощь приходят астрологи. Специалисты составили целый список полезных занятий, который поможет скоротать время разным знакам Зодиака.

Так, например, звездный покровитель Овнов — Марс, планета активности и движения. К сожалению, в условиях самоизоляции трудно сполна реализовать физическую активность, но можно смело делать комплекс энергичных и несложных упражнений. Кроме того, полезно скачать на телефон приложения для тренировок или даже устроить онлайн-соревнования с друзьями. Например, кто больше присядет или отожмется. После занятий — контрастный душ и теплый чай с молоком — гиперактивности как не бывало.

Практичными Тельцами управляет планета удовольствий Венера. Можно смело заметить, что самоизоляция почти никак не отразилась на привычном образе жизни представителей этого знака. Например, вкусная еда с доставкой на дом в один момент поднимет им настроение. Если же ресторанные блюда наскучили, можно смело попробовать себя в кулинарном искусстве.

Планета интеллекта и коммуникации управляет общительными Близнецами. Конечно, без взаимодействия с окружающими таким людям приходится туго. Однако не стоит забывать, что XXI век — век технологий. А это значит, что прямо сейчас можно взять в руки телефон и устроить видеоконференцию с близкими и родными людьми, а также с друзьями из разных стран мира. Кстати, домашние дела и общение онлайн можно с легкостью совмещать, напоминают астрологи.

Сентиментальные и тревожные Раки, управляемые беспокойной Луной, сходят с ума, пребывая в самоизоляции. Они так переживают за здоровье и благополучие близких людей, что в последние дни и места себе не находят. Однако звезды советуют успокоиться и набраться терпения, иначе — можно лишиться рассудка. Посмотрите сериалы, позвоните родным, разберите завалы или поиграйте в игру — постоянная смена деятельности поможет вам отвлечься от тревожных новостей.

Солнечный знак Зодиака Лев привык быть в центре внимания. Во время самоизоляции довольно проблематично устроить шумную вечеринку, однако накопленную энергию можно смело выплеснуть на генеральную уборку в квартире. Кстати, никто не мешает делать это под любимую и громкую музыку. Как говорится: совместите приятное с полезным.

Меркурий — планета разума и общения — заставляет Деву чувствовать себя неуютно в четырех стенах. Однако не стоит забывать, что самоизоляция — это не просто внезапные каникулы, а еще одна возможность «прокачать» свои способности. Вероятно, вы давно хотели прочесть серьезную книгу или освоить полезную информацию, которая позволит продвинуться по карьерной лестнице. Не стоит откладывать это в долгий ящик!