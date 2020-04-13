Пн, 13.04.2020
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Меган Маркл и принц Гарри переедут в дом известного голливудского актера

Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: Pool/ZUMAPRESS.com

Супруги присмотрели особняк в Майами за 12 миллионов фунтов стерлингов, сообщает «Сегодня».

Меган Маркл и принц Гарри переедут в дом Мела Гибсона. По информации СМИ, супруги присмотрели особняк в Майами за 12 миллионов фунтов стерлингов, который принадлежал оскароносному актеру.

Вероятно, герцог и герцогиня Сассекские станут покупателями дома в Малибу с видом на океан. Как пишет The Sun, звездный агент по недвижимости Андреа Пилот разместила у себя в Instagram пост со словами «Большие новости, принц Гарри и Меган покупают дом Мела Гибсона». Но вскоре удалила публикацию.

В агентстве, занимающемся продажей этого дома, от комментариев отказались, но источник ресурса утверждает, что недвижимость недавно была продана. А покупателями стали Меган Маркл и принц Гарри.

Возможный дом Меган Маркл и принца Гарри | Фото: The Sun

Возможное новое жилье четы из королевской семьи имеет пять акров придомовой территории, два бассейна, спортзал и включает членство в элитном пляжном клубе. Кроме того, недалеко от этого дома живет мама Меган Маркл – Дория.

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