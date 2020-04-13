Гороскоп на 13 апреля: Близнецам будет сложно избежать соблазнов, а Стрельцы получат прибыль

Овен

Если вам поступит предложение о выгодном сотрудничестве, прежде чем соглашаться, взвесьте возможные риски.

Телец

Обстоятельства дня не зависят от вас. Проще пустить все на самотек и не предпринимать никаких решительных действий.

Близнецы

Вам придется сосредоточиться на главном, отметая все соблазны, которые вас отвлекают на второстепенные мысли.

Рак

Держите язык за зубами и ни с кем не делитесь своими планами. Лучше потом поставить перед свершившимся фактом, советует «Сегодня».

Лев

Вы можете рассчитывать на поддержку проверенных людей – они не подведут в решении важных для вас вопросов.

Дева

День провоцирует на выяснение отношений. Только от вашей проницательности будет зависеть исход разговора.

Весы

Не бойтесь меняться сами и не сдерживайте окружающих вас людей от перемен, которые они сами себе выбрали.

Скорпион

День благоприятен для профилактики здоровья, начала диеты, занятий спортом или лечебной физкультурой.

Стрелец

Приятный в финансовом аспекте день. На вас свалится неожиданная прибыль, откуда вы и не предполагали.

Козерог

Если вам сложно найти общий язык с окружающими, проявите талант красноречия – вы будете выглядеть убедительно.

Водолей

Решение рабочего вопроса придет неожиданно – вас как будто осенит. Поэтому полезно прислушаться к интуиции.

Рыбы