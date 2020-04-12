Настюшка Ивлеева обрезала челку в прямом эфире

Недавно Настя в удаленном режиме пообщалась с украинскими исполнителями Надеждой Дорофеевой и Владимиром Дантесом, пишет TVNET.

В начале певица рассказала о том, почему не взяла фамилию мужа. «Мы расписались, но я не взяла его фамилию. Мы до свадьбы это даже не обсуждали. У Вовы настоящая фамилия Гудок, и если в паспорте он сменит ее на Дантес, то я сразу возьму его фамилию», – поделилась Дорофеева.

Дальше ребята кинули кости, и Настя дала им задание: «Нужно смешать ингредиенты, которые есть у вас в холодильнике».

Ивлеева выбрала тунец, масло и творог и сказала ребятам смешать все и съесть. И Надя с Владимиром выполнили задание!

Изначально звезды обменивались шутками, а после Ивлеева достала ножницы и самостоятельно отрезала себе челку, предварительно нацепив на лицо усы из собственных волос.

Перевоплощение не порадовало блогера, в итоге она начала кричать и смеяться.

Владимир Дантес попытался ее успокоить, отметив, что с новой прической звезда стала напоминать участника группы «Песняры».

Владимир решил присоединиться к Насте и сбрил половину брови.

На этом испытания не закончились, Надя и Владимир почистили зубы кремом для рук и горчицей.

И Настя ответила на финальный вопрос: «Кто к ней подкатывал?»