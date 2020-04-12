Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы

Премьер-министр лечился от COVID-19 в больнице Святого Томаса на юге Лондона. Там он некоторое время провёл в отделении интенсивной терапии после ухудшения состояния неделю назад, рассказывает Joinfo.com со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр не сразу вернется к работе

«Премьер-министр был выписан из больницы, чтобы продолжить свое выздоровление в Чекерсе», — заявил представитель премьер-министра.

«По совету своей медицинской бригады премьер-министр не сразу вернется к работе. Он хочет поблагодарить всех в Сент-Томасе за заботу, которую он получил. Все его мысли связаны с теми, кто страдает этой болезнью».

История болезни Бориса Джонсона

В прошлое воскресенье, 5 апреля, Бориса Джонсона госпитализировали. А вечером в понедельник, 6 апреля, его перевели в реанимации. Согласно официальным заявлениям, он не был подключен к аппарату ИВЛ и просто получал стандартную кислородную терапию.

27 марта Борис Джонсон дал положительный результат теста на коронавирус. Тем не менее, он самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-Стрит и продолжал работать, проводя совещания по видеосвязи.

Улучшение самочувствия Бориса Джонсона

В четверг, 9 апреля, после трёх ночей интенсивной терапии Бориса Джонсона перевели в обычную больничную палату. Как сообщали его представители, премьер-министр находился в чрезвычайно хорошем настроении.

В заявлении, опубликованном вечером в четверг, 9 апреля, пресс-секретарь написал: «Премьер-министр был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет находиться под пристальным наблюдением на ранней стадии своего выздоровления».