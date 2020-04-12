Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы. Он продолжит свое лечение от инфекции в резиденции Чекерс близ Лондона.
Премьер-министр лечился от COVID-19 в больнице Святого Томаса на юге Лондона. Там он некоторое время провёл в отделении интенсивной терапии после ухудшения состояния неделю назад, рассказывает Joinfo.com со ссылкой на The Guardian.
Премьер-министр не сразу вернется к работе
«Премьер-министр был выписан из больницы, чтобы продолжить свое выздоровление в Чекерсе», — заявил представитель премьер-министра.
«По совету своей медицинской бригады премьер-министр не сразу вернется к работе. Он хочет поблагодарить всех в Сент-Томасе за заботу, которую он получил. Все его мысли связаны с теми, кто страдает этой болезнью».
История болезни Бориса Джонсона
В прошлое воскресенье, 5 апреля, Бориса Джонсона госпитализировали. А вечером в понедельник, 6 апреля, его перевели в реанимации. Согласно официальным заявлениям, он не был подключен к аппарату ИВЛ и просто получал стандартную кислородную терапию.
27 марта Борис Джонсон дал положительный результат теста на коронавирус. Тем не менее, он самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-Стрит и продолжал работать, проводя совещания по видеосвязи.
Улучшение самочувствия Бориса Джонсона
В четверг, 9 апреля, после трёх ночей интенсивной терапии Бориса Джонсона перевели в обычную больничную палату. Как сообщали его представители, премьер-министр находился в чрезвычайно хорошем настроении.
В заявлении, опубликованном вечером в четверг, 9 апреля, пресс-секретарь написал: «Премьер-министр был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет находиться под пристальным наблюдением на ранней стадии своего выздоровления».
Доминик Рааб, который был заместителем Джонсона, ранее заявил, что премьер-министр делает позитивные шаги вперед. Будем надеяться на скорейшее выздоровление будущего отца семейства: ранее мы писали о том, что Борис Джонсон и его девушка Кэрри Саймондс ждут ребенка.